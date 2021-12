Tutta Colpa di Freud – La serie, il cast

Due mattatori come Claudio Bisio e Max Tortora, ma anche due attrici molti apprezzate come Claudia Pandolfi e Stefania Rocca, oltre che dei giovani interpreti, sono i componenti del cast di Tutta Colpa di Freud – La serie, nuova fiction (in realtà già da tempo disponibile su Amazon Prime Video) che Canale 5 manda in onda da mercoledì 1° dicembre 2021.

A loro il compito di portare sul piccolo schermo l’adattamento del film di sette anni fa di Paolo Genovese, in cui un padre single si ritrova a dover riaccogliere in casa le tre figlie, ognuno con problemi differenti, dovendo però anche gestire le proprie ansie.

Claudio Bisio è Francesco Taramelli: Francesco è uno psicanalista dall’aria distinta e professionale. Ha cresciuto le figlie praticamente da solo e questo lo lega molto alle ragazze. Nonostante ciò, il loro improvviso rientro a casa, tutte e tre insieme, lo getta nel panico più totale. Dopo la fine del matrimonio con Angelica, Francesco non si è più concesso una storia importante. Per lui, attacchi di panico permettendo, è arrivato il momento di riaprirsi al mondo.

Marta Gastini è Marta Taramelli: Marta è una trentenne impeccabile, curata e femminile, quantomeno quando non cade in una profonda depressione. Riservata ma accudente, quasi una seconda mamma per le sorelle, è il prototipo della ragazza da sposare. Almeno finché non smette i panni della accademica diligente, mostrando il proprio lato più ansioso e goffo.

Caterina Shula è Sara Taramelli: Sara è una venticinquenne dalla forte sensualità. Affascinante, sorridente, solare, Sara è soprattutto imprevedibile. Il suo sguardo intenso e l’abbigliamento casual e sportivo ricordano alcuni tratti della madre, così come la sua necessità di sentirsi libera da vincoli e costrizioni.

Demetra Bellina è Emma Taramelli: Emma è appena maggiorenne, somiglia invece alla madre nel suo lato più ribelle e selvatico, seppur in una versione 2.0: opportunista, smart e senza scrupoli. Dietro una parvenza di disinibizione e ostentata maturità si nasconde in realtà una ragazza vergine e insicura.

Max Tortora è Matteo Tommasi: Matteo, sessantenne romano trapiantato a Milano, è un NCC, ma soprattutto un viveur ossessionato dalle donne e dal vivere bene. Sarcastico nei confronti di Francesco, è però sempre pronto ad aiutarlo. I Taramelli sono la famiglia che non ha mai avuto e che forse, nonostante le apparenze, avrebbe desiderato.

Claudia Pandolfi è Anna Cafini: Anna è una psichiatra poco più che quarantenne. Dedita al proprio lavoro, nutre profondissima stima nei confronti di Francesco, di cui conosce gli studi e le pubblicazioni. Tiene molto alla propria professionalità ma sa anche essere empatica e mai scontata nel suo rapporto con i pazienti.

Stefania Rocca è Chiara Leonardi: Chiara è una 45enne in carriera: una head hunter alla ricerca dei

profili giusti per le assunzioni in grandi società. Milanese piena di contatti, sembra anteporre il lavoro a tutto, sentimenti compresi. Elegante e raffinata, Chiara in realtà nasconde sotto la scorza dura da donna in carriera quel bisogno d’amore e leggerezza che soltanto Matteo sa cogliere.

Altri personaggi

Luca Bizzarri è Claudio Malesci: proprietario di un’importante società di Web Marketing che assume Emma.

Valerio Morigi è Filippo: futuro sposo di Sara.

Lana Vladi è Niki: stilista e sarta dell’abito da sposa di Sara, con cui ha una relazione.

Luca Angeletti è Ettore: preside della Facoltà di Archeologia, in cui lavora Marta, di cui è anche amante.

Magdalena Grochowska è Angelica: ex moglie di Francesco, che lascia per andare a lavorare per una Ong.