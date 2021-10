Tutta colpa della Fata Morgana, quante puntate sono?

Il ciclo di Purché finisca bene prosegue con la seconda storia prevista da questa quinta stagione, ora in onda su Raiuno. Tutta colpa della Fata Morgana, questo il titolo, va in onda martedì 19 ottobre 2021: al centro della storia, un uomo ed una donna con due sogni differenti ma che, forse, potrebbero unire le proprie forze.

Ma da quante puntate è composto Tutta colpa della Fata Morgana? Così come con tutte le altre fiction del ciclo Purché finisca bene, anche questo è un film-tv, il cui racconto si consuma nell’arco di cento minuti circa e quindi in onda in una sola serata.

Tutta colpa della Fata Morgana, la trama

Il sogno di Gabriella (Nicole Grimaudo) si è appena infranto. Insieme alla sua amica Anna, voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano le ha rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività. Il guastafeste si chiama Claudio (Davide Iacopini), self-made man grondante ottimismo e idee “smart”, uno che al posto della spadara ha pensato di costruire un eco-resort.

Destino vuole che Claudio si rivolga a Gabriella. L’hotel sorgerà sulle ceneri della Casa del violinista, un luogo considerato maledetto dagli abitanti del borgo. Per dissuadere Claudio, Gabriella farà diventare reali le dicerie e, con l’aiuto di Anna, saboterà i lavori approfittando del fatto che il marito dell’amica, Pasquale, capocantiere del progetto, è un fifone suggestionabile.

Iniziano con incantesimi che appaiono da un giorno all’altro sui muri intensificando via via i finti “fenomeni paranormali” fino alla misteriosa evocazione del fantasma del violinista pazzo, nient’altro che Gabriella abilmente travestita. Gli scillesi sono terrorizzati e i lavori subiscono una battuta d’arresto. Claudio, disperato, cerca l’appoggio di Gabriella che inizia ad avere i primi sensi di colpa. E forse il loro progetto di vita non è poi così diverso.