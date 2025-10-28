Turisti per case su Real Time: puntate e streaming

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Martedì 28 ottobre 2025 su Real Time debutta in prima tv Turisti per case, lo show che unisce l’amore per le dimore e la passione per l’ospitalità, alla ricerca del miglior host capace di far sentire ogni ospite davvero a casa e rendere la vacanza indimenticabile.

A guidare l’avventura sono i tre “professionisti del comfort” del canale: Ida Di Filippo e Gianluca Torre, agenti di Casa a prima vista, e Tommaso Zorzi, giudice di Cortesie per gli ospiti. Il trio esplorerà le più belle e originali case vacanze d’Italia, immerse in paesaggi mozzafiato come le colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il Delta del Po e il lago di Garda.

Tra dimore storiche, ranch da cowboy, beauty farm pet-friendly, campeggi di lusso e vecchie scuole ristrutturate, ogni location riflette la personalità unica degli host e un concept di ospitalità originale. Gli ospiti si lasceranno coccolare con degustazioni, trattamenti spa, concerti privati e sorprese su misura, in un viaggio tra accoglienza, charme e comfort.

Turisti per case su Real Time

Tutte le puntate saranno visibile anche in streaming, sia durante la messa in onda televisiva accedendo alla sezione Live del sito di Real Time che in modalità on demand su discovery+ (solo per utenti abbonati).