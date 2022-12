Tu Sì Que Vales, stasera l’Album per rivivere i momenti migliori (e ridere con Giovannino)

È un appuntamento tradizionale, quello con l’Album di Tu Sì Que Vales, in onda sempre la settimana (o settimane) successiva alla finale ed alla relativa proclamazione del vincitore. Sarà così anche stasera, sabato 3 dicembre 2022, quando alle 21:20 su Canale 5 si potrà assistere ai momenti migliori della nona edizione, che si è conclusa il 19 novembre scorso.

Un “meglio di”, insomma, in cui troveranno spazio tutte quelle esibizioni che hanno lasciato a bocca aperta i quattro giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, ma anche la rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli ed, ovviamente, il pubblico in studio ed a casa. Dagli acrobati più o meno spericolati, ai comici, fino ai cantanti ed agli atleti provenienti dall’Italia e non solo. Il tutto, sotto gli occhi dei conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Chissà se ci sarà spazio per rivedere anche Marco Mingardi, vincitore a sorpresa di questa edizione. A sorpresa dal momento che, nella semifinale, l’imitatore e cantante di Nettuno (Roma) era stato eliminato dal comico Trygve Wakenshaw. Poi la produzione ha deciso di ripescarlo e portarlo in finale. E da lì è storia: Mingardi ha vinto contro James il mentalista, i Die Mobiles ed il mago comico Daniel K, con il 39% dei voti.

Con i 100.000 euro vinti, il 54enne ha intenzione di regalare una crociera alla madre, di pensare ai due figli (di 11 e 19 anni), di comprare la stessa auto che aveva il padre, venuto a mancare quando lui aveva 9 anni ed offrire una cena a tutti gli amici. E chissà che Tu Sì Que Vales non sia solo la prima apparizione in tv: il suo talento nell’imitare trentadue artisti con una precisione pressoché perfetta potrebbe essere notata anche altrove. Non a caso, nella semifinale, quando sembrava tutto finito, la stessa Maria De Filippi gli consigliò di candidarsi a Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show con persone comuni condotto da Carlo Conti.

Tornando all’Album di questa sera, impossibile non rivedere il mitico Giovannino, il disturbatore del programma che con Sabrina Ferilli ha dato vita a numerosi sketch comici tra un’esibizione e l’altra. Dietro la maschera di Giovannino si nasconde Giovanni Iovino, attore e cabarettista 26enne di Napoli, ormai nel cast fisso del talent show di Canale 5.

Ci sarà anche lui, con ogni probabilità, nella prossima edizione, la decima, di Tu Sì Que Vales, in onda nel 2023: i casting sono già aperti, basta compilare il modulo su Witty Tv. Le registrazioni dovrebbero partire in estate, per una messa in onda nell’autunno del prossimo anno.