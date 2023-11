Tu si que vales – L’album su Canale5: Chi ha vinto – concorrenti – scaletta

Questa sera, sabato 25 novembre 2023, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la puntata best of del talent show Tu si que vales – L’album, in cui potremo rivedere le più divertenti e spettacolari esibizioni dell’edizione 2023 dello show che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Concorrenti in gara

La puntata di “Tu si que vales – L’album” in onda su Canale 5 il 25 novembre 2023 ha visto la partecipazione di diversi artisti, tra cui il violinista dodicenne Samuele Palumbo, gli illusionisti Les French Twins, gli acrobati Duo Vita, la piccola cantante e ventriloqua Giulia Catena, il cantante Fabio Piacentini e il comico Amedeo Abbate.

Chi ha vinto Tu si que vales

La giuria, dopo aver valutato le esibizioni di tutti gli artisti, ha decretato vincitore Samuele Palumbo. Il giovane musicista ha ricevuto un premio in denaro e la possibilità di incidere un disco. Nel video sotto, il momento della proclamazione.