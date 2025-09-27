Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Quando comincia Tu Si Que Vales

Questa sera, sabato 27 settembre, alle 21:20 in prima serata tv su Canale5, va in onda la prima puntata del talent show Tu si que vales. La dodicesima edizione vede la conduzione del trio Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre la giuria include Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis (new entry al posto di Gerry Scotti).

Quante puntate

Per questa stagione sono previste 9 puntate in totale, tutte trasmesse il sabato sera a partire dalle 21:25 circa. L’ultima, che sarà la finale in diretta, è programmata per il 29 novembre 2025. Ogni episodio durerà circa 2 ore e 30 minuti, con chiusura anticipata entro la mezzanotte per favorire il nuovo ritmo editoriale di Mediaset. Le puntate includeranno audizioni, esibizioni speciali, duetti con ospiti VIP e una gara di lip sync tra i giudici per aggiungere divertimento.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram