Tu Si Que Vales 2022: Vittorio Franchini animatore (video e gallery)

Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 1 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Vittorio Franchini, entrato in modo serio vestito come nel celebre film Il Corvo, poi rivelatosi un animatore turistico, con tanto di balli di gruppo. Essendo anche stato uno dei California Dream Man, non è mancato un siparietto “sexy” con Belen.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per Zerbi e Maria l’esibizione è stata imbarazzante. Il pubblico gli ha dato ben il 91% di NO.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Vittorio Franchini nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.