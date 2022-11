Tu Si Que Vales 2022: Tina Cipollari (video e gallery)

Nella nona puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 12 novembre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Tina Cipollari. Sì, proprio Tina di Uomini e Donne, che ha sostenuto di essere da qualche settimana dietro le quinte e proprio per questo ritardo il suo “team” si è rifiutato di esibirsi. Una scusa, in realtà, per presentare il suo libro “Piume di struzzo”.

