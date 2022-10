Tu Si Que Vales 2022: Sister Football Team (video e gallery)

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 8 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione delle Sister Football Team, quattro suore che fanno parte di una squadra di calcio che gioca per solidarietà e per sostenere dei progetti. In questo periodo stanno giocando per raccogliere fondi a favore di un reparto di Pediatria oncologica in Ucraina. Le quattro consorelle hanno giocato a calcio sul palco con i giudici

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, quattro sì. A fine esibizione , ha raggiunto lo studio Suor Paola.

A seguire ilvideo integrale della presentazione e dell’esibizione di Sister Football Team nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.

Video Sister Football Team a Tu sì que Vales 2022