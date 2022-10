Tu Si Que Vales 2022: Salvo By Night (video e gallery)

Nella sesta puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 22 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Salvo By Night, musicista e numerose altre cose, di 46 anni. Salvo ha proposto una sua cover, non prima di aver elencato tutti i suoi risultati raggiunti. La cosa ha creato non poche discussioni con la giuria, in particolare con Sabrina Ferilli.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

Video Salvo By Night a Tu sì que Vales 2022