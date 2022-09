Tu Si Que Vales 2022: Francesco Ocelli canta Mutandine (video e gallery)

Nella prima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 17 settembre 2022, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Francesco Ocelli, in arte Francesco Niente, un attore, regista, e quant’altro, che però fa il portiere in un teatro e che ha voluto cantare un pezzo “punk” dal titolo Mutandine.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il brano e, soprattutto, l’atteggiamento non è piaciuto né alla giuria, né al pubblico, che gli ha dato addirittura il 92% di no.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Francesco Ocelli nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.