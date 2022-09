Tu Si Que Vales 2022: Fabio Albanesi attore (video e gallery)

La seconda puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 24 settembre 2022, ha mostrato anche la tentata esibizione di Fabio Albanesi, un attore che avrebbe voluto interpretare un brano del Cyrano. Peccato che la presenza continua di Giovannino, “ospite fisso” del programma, l’abbia più volte infastidito e interrotto e, dopo essersela presa con Sabrina Ferilli, è uscito dallo studio.

L’esibizione non ha fatto in tempo ad essere stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Fabio Albanesi nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.