Tu Si Que Vales 2022: Davide Sciacca scuderia Scotti (video e gallery)

Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 1 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Davide Sciacca, un 35enne siciliano che ha sempre avuto il sogno di andare in tv e che per questo ha deciso di cantare. Il canto però non si può dire fosse il suo più grande talento…

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Davide è stato subito adocchiato da Gerry Scotti, che l’ha fortemente voluto nella sua scuderia. Alla prima votazione del pubblico non ha però raggiunto il 75% delle preferenze, quindi è entrata in gioco la “superprova” e Belen Rodriguez, nei panni di Meg Ryan, ha dovuto reinterpretare la famosa scena di Harry ti presento Sally nella quale l’attrice finge al ristorante.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Davide Sciacca nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera.