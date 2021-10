Tu Si Que Vales 2021: Youssef Zaki (video e gallery)

La sesta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 23 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Youssef Zaki, 27enne impiegato che vive a Bruxelles ma che ha vissuto qualche anno in Italia. Sul palco del talent show si è esibito cantando, cosa che lui solitamente fa in strada. Il brano che ha portato è stato “Say Something”.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lui, ovviamente, quattro sì ed il 100% del pubblico. Dei quattro giudici, però, non si è alzato Rudy Zerbi, che lo vuole risentire cantare una canzone scelta da lui.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Youssef Zaki nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.