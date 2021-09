Tu Sì Que Vales 2021, quando inizia, quante puntate sono e quando va in onda la finale?

Quando inizia Tu Sì Que Vales, si può dire che la stagione tv autunnale sia iniziata: da anni, ormai, il talent show di Canale 5 completa il palinsesto della rete, sempre nella sua collocazione di successo del sabato sera. Anche per il 2021, i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, insieme alla rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli ed ai conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara (con incursioni quest’anno di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021) terranno compagnia al pubblico. L’appuntamento è da sabato 18 settembre 2021.

Ma da quante puntate è composto Tu Sì Que Vales 2021? In tutto, l’ottava edizione, come la precedente, sarà formata da dodici puntate, tutte già registrate tra l’estate e l’autunno, ad eccezione dell’ultima, in cui si proclamerà il vincitore, che sarà in diretta.

Quando va in onda la finale di Tu Sì Quel Vales? Salvo cambiamenti di palinsesto, la finale dell’edizione 2021 andrà in onda il 4 dicembre. Molto probabilmente la finale sarà seguita da un “meglio di”, che sarà trasmesso nelle settimane successive.