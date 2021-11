Tu Si Que Vales 2021: Mat e Mym in finale! (video e gallery)

L’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 30 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Mat e Mym, coppia di pattinatori su rotelle canadesi di 35 e 33 anni che si è esibita in una difficile coreografia su un piccolo palco tondo.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, quattro sì ed il 100% della giuria popolare; tutti e quattro i giudici si sono alzati, quindi vanno direttamente in finale!.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Mat e Mym nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.