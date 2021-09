Tu Si Que Vales 2021: Ladies Soprano (video e gallery)

La prima puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 18 settembre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione delle Ladies Soprano, quattro giovani cantanti liriche, tutte soprano, che hanno dimostrato di poter cantare insieme nonostante il timbro vocale simile. Oltre che brave, anche belle ed eleganti.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Impossibile non far superare il turno a queste bravissime ragazze! Per loro quattro sì e il 96% della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione delle Ladies Soprano nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.