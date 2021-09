Tu Si Que Vales 2021: Jonathan Goodwin in finale (video e gallery)

La prima puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 18 settembre 2021, ha mostrato anche la performance di Jonathan Goodwin, un illusionista e stuntman molto famoso, che ha portato sul palco un numero che metteva a rischio la sua vita: alcune balestre avrebbero potuto colpirlo se lui, con occhi coperti, non si fosse spostato un frammento di tempo prima che lanciassero la loro freccia. L’unica sua possibilità era ascoltare l’acqua scorrere e capire quando avrebbero riempito le borracce che avrebbero innescato il lancio…

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero ha catturato sia la giuria che il pubblico. Grazie al 100% di SI’ del pubblico, la giuria ha potuto scegliere se mandarlo direttamente in finale. La decisione è stata positiva: FINALE IMMEDIATA per Jonathan Goodwin!

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Jonathan Goodwin nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.