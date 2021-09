Tu Si Que Vales 2021: David Babcock fa la maglia mentre corre (video e gallery)

La seconda puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 25 settembre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di David Babcock, maratoneta noto per correre mentre fa la maglia. David si è messo a correre per un paio d’ore, per realizzare una sciarpa di circa quattro metri.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di David Babcock nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.

Video David Babcock a Tu sì que Vales 2021