Tu Si Que Vales 2021: Cristian Sabba IN FINALE (video e gallery)

La quarta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 9 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’incredibile esibizione di Cristian Sabba, un ragazzino di soli 11 anni che è un vero portento nel salto alla corda. Ha prima mostrato dei velocissimi salti fatti in infradito e bendato, poi ha raccontato di avere alcuni Guinness World Record e ha fatto vedere dei salti incrociati: ha un record di 57 in 30 secondi. Ha anche coinvolto prima Sakara e poi Zerbi in una sfida.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Non poteva che ottenere 4 sì dalla giuria e il 100% del pubblico!!! Tutta la giuria si è alzata: FINALE IMMEDIATA PER CRISTIAN SABBA!

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Cristian Sabba nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.