Tu Si Que Vales 2021: Carola Pozzo (video e gallery)

La terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, ci ha mostrato anche la performance di Carola Pozzo, una giovane ragazza di Biella che si è esibita in un numero di “pole dance aerea”, volteggiando in aria con una leggerezza incredibile e mostrando acrobazie come se fossero facili.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero non poteva che guadagnarsi 4 sì della giuria e una grande percentuale di giudizi positivi del pubblico.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Carola Pozzo nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.