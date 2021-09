Tu Si Que Vales 2021: Alessandra Dalla Rosa (video e gallery)

La prima puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 18 settembre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Alessandra Dalla Rosa, una signora della zona di Bassano Del Grappa, che ha voluto mostrare la sua grande passione: il rock. Si è esibita con la chitarra, cantando prima Jailhouse Rock di Elvis e poi Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival, cercando di “riprendersi in mano la vita”.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’emozione contagiosa, che ha convinto sia la giuria, che il pubblico, con il 100% delle preferenze! Solamente due giudici però si sono alzati per farla andare direttamente in finale.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Alessandra Dalla Rosa nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera.

