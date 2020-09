Tu Si Que Vales 2020: Vito Andrea Murgolo – Guarachando (video e gallery)

La prima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 12 settembre 2020, ha mostrato anche l’esibizione di Vito Andrea Murgolo, in arte Guarachando, un ballerino e insegnante di rumba cubana che ha presentato un numero con una candela in testa e due machete veri. Una performance che ha lasciato un po’ di stupore nella giuria, che non ha capito fino in fondo se si trattasse di un vero artista.

L’esibizione di Vito Guarachando è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Sebbene i giudici non si siano espressi positivamente, Scotti ha proposto di far tornare il concorrente. Lo rivedremo?

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Vito Guarachando nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.