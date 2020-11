Tu Si Que Vales 2020: Ramon Kathriner e la ruota della morte – Finale (video e gallery)

Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto anche Ramon Kathriner, visto già due volte in trasmissione. La prima volta aveva ottenuto il 100% del pubblico, ma solo tre giudici si erano alzati per mandarlo in finale, con Rudy che chiedeva di più. La seconda volta, pur avendo aumentato la difficoltà, non ha ricevuto il consenso totale del pubblico, ma solo della giuria. Stavolta ha presentato un numero di coppia, con ulteriori difficoltà.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. E’ stato però il televoto a decidere le sorti di Ramon.

A seguire il video integrale dell’esibizione di Ramon nella puntata finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Ramon Kathriner! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 06 con sms al numero 477.000.4, attraverso l'app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/wXsThZg5f7 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020