Tu Sì Que Vales 2020, quante puntate sono?

Il 12 settembre 2020, su Canale 5, parte Tu Sì Que Vales, il talent show giunto alla settima edizione, che registra ogni anno ascolti record nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset. Alla guida, come sempre, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, mentre i giurati, confermati, sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli rappresentante della giuria popolare.

Ma da quante puntate è composto Tu Sì Que Vales 2020? Rispetto alla scorsa edizione, da nove puntate, questa edizione sarà composta da 12 puntate, tre in più, a conferma di quanto il talent show sia uno dei programmi di punta di Mediaset. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe quindi andare in onda il 28 novembre.

Molti i performer in gara anche quest’anno: chiunque può partecipare al programma per mettere in gioco il proprio talento, senza limiti di età (i partecipanti possono avere da 0 a 99 anni) o di provenienza geografica. L’obiettivo finale di ogni artista è quello di ottenere consensi sufficienti dalla giuria in modo da poter accedere alle fasi successive della gara e riuscire ad arrivare alla finale.

Il programma, registrato negli Studi Titanus Elios di Roma, rispetta le norme anti-Covid, dando la possibilità di avere in studio il pubblico, a cui è stato sottoposto un test sierologico prima delle registrazioni.