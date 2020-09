Tu Sì Que Vales 2020, perché c’è il pubblico?

Ormai siamo ahinoi abituati a vedere gli studi televisivi con poco o senza pubblico: le attuali norme anti-Covid impediscono, infatti, di avere in piccoli spazi grandi affollamenti che potrebbero contribuire alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Perché, allora, in Tu Sì Que Vales 2020 c’è il pubblico? Il motivo è presto detto: la produzione del programma ha infatti deciso di non rinunciare ad una componente fondamentale dello show, prendendo le dovute misure di sicurezza. Per questo, tra uno spettatore e l’altro sono stati posizionati dei pannelli in plexiglass, che rendono più sicura la presenza del pubblico in studio.

Non è da escludere, inoltre, che le persone presenti alle registrazioni del talent show siano state sottoposte ad un test sierologico rapido, per avere la certezza che tra di loro non ci fossero persone affette dal Coronavirus. Una misura simile, a quanto pare, sarà intrapresa anche per avere il pubblico a C’è Posta Per Te, mentre il plexiglass tra gli spettatori è già comparso in Uomini e Donne, entrambi programmi di Maria De Filippi, che in Tu Sì Que Vales è giudice.