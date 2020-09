Tu Si Que Vales 2020: Pietro Mamone (video e gallery)

Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 19 settembre 2020, abbiamo visto anche Pietro Mamone, 53enne di Cologno Monzese che ha cantato “Roma Bangkok”, sia nella parte di Giusy Ferreri che di Baby K.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Non intonasissimo, non poteva non entrare a far parte della Scuderia Scotti.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Pietro Mamone nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Video Pietro Mamone a Tu sì que Vales 2020 (in arrivo)