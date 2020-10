Tu Si Que Vales 2020: Nerina Peroni al pianoforte va in finale (video e gallery)

Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 31 ottobre 2020, abbiamo visto anche Nerina Peroni, 81enne di Savigliano (Cuneo).

Nerina ha raccontato la propria storia: accompagnatrice al pianoforte al Conservatorio di Torino, nel 1996 ha suonato l’ultimo concerto. Poi è stata male ed ha anticipato la pensione. Cambiando casa, ha venduto i suoi pianoforti ed ha smesso di suonare.

Da lì Nerina ha deciso di smettere di suonare e di andare in una casa di riposo: qui, un’infermiera l’ha riconosciuta e le ha chiesto di ricominciare a suonare. Ha ritrovato un’emozione che non provava da tempo, che ha proposto anche nel programma, suonando la Marcia Turca di Mozart. La signora Nerina ha ricevuto quattro sì ed il 100% della giuria popolare. I giudici si sono alzati tutti, permettendole di andare in finale.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Nerina Peroni nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Video Nerina Peroni a Tu sì que Vales 2020

Prendete un pianoforte, aggiungeteci la vitalità e la dolcezza della nostra Nerina ed ecco a voi un'esibizione MAGICA! 🎼❤️ Noi non riusciamo proprio a staccargli gli occhi di dosso, voi? #TuSiQueVales pic.twitter.com/RZQlHqyMzM — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 31, 2020