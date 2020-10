Tu Si Que Vales 2020: Martina Panini (video e gallery)

La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 10 ottobre 2020, ha visto sul palco anche Martina Panini, una ragazza che ha raccontato una storia molto forte e toccante, di trasformazione di genere e di disabilità. In “un’altra vita” infatti Martina era Marco e aveva un problema di udito. Ma l’handicap non era l’unica cosa limitante: Martina non si sentiva a proprio agio con il proprio corpo e ha voluto trovare la sua vera identità. Ora lavora come make-up artist.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Giuria e pubblico hanno promosso Martina, il cui talento, come ha detto la De Filippi, sta nell’affrontare la vita.

A seguire le immagini e il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Martina Panini nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.