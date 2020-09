Tu Si Que Vales 2020: Elisabetta Tarducci canta Donna (video e gallery)

Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche Elisabetta Tarducci, cantante 49enne.

Elisabetta fino a poco tempo fa cantava in un gruppo lisco. Sul palco di Tu Sì Que Vales ha cantato “Donna” di Mia Martini. Elisabetta ha raccontato anche la sua storia: tempo prima, ha ricevuto violenza ed ha voluto portare questo brano in rappresentanza di tutte le donne violate. Per lei quattro sì.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Elisabetta Tarducci nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Video Elisabetta Tarducci a Tu sì que Vales 2020 (in arrivo)