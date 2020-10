Tu Si Que Vales 2020: El Yiyo ed il tip tap (video e gallery)

Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 31 ottobre 2020, abbiamo visto anche El Yiyo, ballerino 23enne di Barcellone.

El Yiyo si è esibito in una performance in cui un amico ha tenuto il ritmo e lui ha ballato con delle scarpe da tip tap. Tutta la giuria è rimasta di sasso davanti alla sua capacità: per lui, ovviamente, quattro sì.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di El Yiyo nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Video El Yiyo a Tu sì que Vales 2020

La forza, la precisione, il ritmo… vi sta piacendo questa esibizione? 😍 #TuSiQueVales pic.twitter.com/2crKV9pif9 — Mediaset Play (@MediasetPlay) October 31, 2020