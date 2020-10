Tu Si Que Vales 2020: Daniele Primonato (video e gallery)

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Daniele Primonato, 28enne barman appassionato di canto.

Sul palco, infatti, Daniele ha cantato “Your song” di Elton John. Maria De Filippi ha apprezzato il suo timbro, così come Rudy ha ammesso che sebbene non abbia studiato ha talento. A lui è stata data la possibilità di cantare un brano blues, che ha rivelato essere il suo genere preferito. Per lui quattro sì.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Daniele Primonato nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.