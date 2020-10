Tu Si Que Vales 2020: Cesar Dias comico cantante (video e gallery)

La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 10 ottobre 2020, ha mostrato anche l’esibizione di Cesar Dias, un ragazzo portoghese arrivato sul palco come cantante, ma in realtà poi rivelatosi un simpaticissimo comico “pasticcione”…che è rimasto in mutande mentre cantava.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Un’esibizione che non poteva che divertire sia la giuria che il pubblico.

A seguire le immagini e il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Cesar Dias nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.