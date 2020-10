Tu Si Que Vales 2020: Atherton Twins finale immediata (video e gallery)

La settima puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 24 ottobre 2020, ha mostrato anche gli Atherton Twins, due gemelli acrobati che hanno portato in scena un numero veramente straordinario, difficile e con evoluzioni tra le più belle viste nel programma.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Dopo gli apprezzamenti di rito della giuria, che ha definito la loro performance la migliore mai vista in questa categoria nelle varie edizioni del programma, i gemelli si sono guadagnati il 100% dei voti della giuria popolare e sono IN FINALE!

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione degli Atherton Twins nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, le immagini e un estratto della performance.

La magia, la bravura, la sincronia e l'assoluta disciplina… una splendida esibizione ora a #TuSiQueVales. pic.twitter.com/mgZgVOLATl — Mediaset Play (@MediasetPlay) October 24, 2020