Tu Si Que Vales 2020: Andrea Radicchi mimo – Finale (video e gallery)

Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto anche Andrea Radicchi, un giovane mimo che ha iniziato questa arte solamente da un anno. Anche stasera Andrea è stato accompagnato dal simpatico gatto non molto macho di nome Isidoro e dalla volpe Foxy, che hanno addirittura cantato.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Questa sera è stato però il pubblico da casa a decidere la sua sorte attraverso il televoto

A seguire il video integrale dell’esibizione di Andrea Radicchi nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Andrea Radicchi! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 08 con sms al numero 477.000.4, attraverso l'app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/so3RP816qZ

— Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020