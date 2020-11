Tu Si Que Vales 2020: Andrea Paris mago – Finale (video e gallery)

Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto in scena anche Andrea Paris, un simpatico mago/mentalista (visto anche in altri talent show), che ha proposto un gioco un gioco che univa magia e comicità e che alla fine ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ma è stato il pubblico con il televoto a decidere la sua sorte.

Tu Si Que Vales 2020: JD "The Iceman" (video e gallery)

A seguire il video integrale dell’esibizione di Andrea Paris nella puntata finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Andrea Paris! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 11 con sms al numero 477.000.4, attraverso l'app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/DVUDqaQ4xG

— Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020