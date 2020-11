Tu Si Que Vales 2020: Alessandro Massimo Baviera batterista – Finale (video e gallery)

Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo rivisto anche Alessandro Massimo Baviera, bambino di 6 anni di Siracusa che ha mostrato ancora una volta di essere un grandissimo talento alla batteria. Questa volta ha proposto un medley di brani dei Deep Purple, accompagnato dal papà alla chitarra.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Ma a deciderne le sorti stasera è stato il pubblico da casa attraverso il televoto.

A seguire il video integrale dell’esibizione di Alessandro Massimo Baviera nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Alessandro Massimo Baviera! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 02 con sms al numero 477.000.4, attraverso l'app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/KgaS2xdPDf

— Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020