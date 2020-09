Tu Si Que Vales 2020: Action Boys (video e gallery)

Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 26 settembre 2020, abbiamo visto anche gli Action Boys, quattro ragazzi dai 22 ai 24 anni che sono anche stuntmen professionisti.

Il gruppo si è esibito sulla giostra meglio nota come “calci in cuclo”, in cui per prendere la coda hanno messo in scene delle acrobazie davvero pericolose, considerata la velocità a cui andavano. Per loro tre sì ed un no, di Teo Mammucari.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

READY TO PLAY? Taggate il vostro amico con cui vorreste fare un giro 😉👇 #TuSiQueVales pic.twitter.com/sjGw9jqGt1 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) September 26, 2020