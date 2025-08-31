Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 31 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Tu la conosci Claudia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tu la conosci Claudia – Trama

Tu la conosci Claudia? è una commedia italiana del 2004 diretta da Massimo Venier, con protagonisti il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. Il film ruota attorno a una serie di equivoci sentimentali e situazioni comiche che coinvolgono la misteriosa Claudia.

Claudia (Paola Cortellesi) è sposata da sette anni con Giovanni (Giovanni Storti), ma il loro matrimonio è in crisi: Giovanni è un uomo abitudinario, più interessato a guardare la TV (programmi come Passaparola o partite di calcio) che a uscire con la moglie. Per superare il momento difficile, Claudia decide di aiutare un’altra persona e, nello studio della sua psicanalista, ruba la cartella di Giacomo (Giacomo Poretti), un uomo divorziato e depresso. Claudia inizia a frequentarlo, dando nuova speranza a Giacomo, che si innamora di lei.

Nel frattempo, Aldo (Aldo Baglio), un tassista dal cuore facile, è ossessionato da una donna di nome Claudia, che crede essere la stessa moglie di Giovanni. A causa di un incidente stradale, i tre uomini si incontrano, stringono un’amicizia e decidono di raggiungere Claudia, scappata in Calabria, per chiarire i loro sentimenti. Un colpo di scena rivela che Aldo ha confuso la Claudia di Giovanni con un’altra donna omonima, creando una girandola di malintesi comici. La storia, narrata dalla voce di Claudia, mescola umorismo, equivoci e momenti di riflessione sull’amore.

Tu la conosci Claudia – Cast

Aldo Baglio – Aldo, tassista innamorato e confusionario

Giovanni Storti – Giovanni, marito abitudinario di Claudia

Giacomo Poretti – Giacomo, uomo divorziato che si innamora di Claudia

Paola Cortellesi – Claudia, la protagonista al centro degli equivoci

Ottavia Piccolo – Psicanalista di Claudia

Silvana Fallisi – Luciana, amica di Claudia

Sandra Ceccarelli – Silvia, ex moglie di Giacomo

Marco Messeri – Vanni Maceria, meccanico

Rossy de Palma – Ex amante di Aldo, anche lei chiamata Claudia

Max Pisu – Cliente del taxi

Saturno Brioschi – Vigile

