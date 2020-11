Trova l’amore Live! su Real Time: casting, puntate e streaming

Trova l’amore Live! è un programma tv del genere reality show che il 3 novembre 2020 debutta in seconda serata su Real Time. Si tratta di un “dating show” in cui le coppie si formano in diretta streaming, adattamento del format americano della TLC, Find Love LIVE!, condotto da Rossella Brescia. Il meccanismo prevede che tre corteggiatori (scelti in settimana) si colleghino dalla propria casa con due single (un uomo e una donna), sottoponendosi a domande e prove di vario tipo finché non ne rimarrà solo uno.

Trova l’amore Live! – Orari e Canale

La prima stagione di Trova l’amore Live! va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni martedì alle 22.40 con una puntata della durata di 55 minuti circa con chiusura intorno alle ore 23.35.

Trova l’amore Live! – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda. Subito sotto trovate le schede e i video di tutti i protagonisti.

Alessandra

Christian

Davide

Giulia

Trova l’amore Live! – Conduttrice Rossella Brescia

La conduttrice Rossella Brescia è un volto molto noto della tv e della radiofonia. Dopo aver debuttato sul piccolo schermo come ballerina, è divenuta celebre per un spot sexy degli orologi Tissot. Attrice, conduttrice e speaker di Radio RDS, è nata a Martina Franca (Taranto) il 20 agosto 1971.

Trova l’amore Live! – Casting e come partecipare

Se volete partecipare al programma, il casting è aperto. Tutte le informazioni per iscriversi si possono trovare qui. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed è riservata alla fascia tra i 18 e i 45 anni. Qui trovate il modulo di iscrizione.