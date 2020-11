Trova l’amore Live!: chi è Christian (video)

Trova l’amore Live! è un programma tv di Real Time (canale 31 DTT) al via il 3 novembre 2020 (qui la scheda del programma e come partecipare). In ogni puntata tre corteggiatori cercano di conquistare due single (un uomo e una donna), rispondendo a domande e affrontando varie prove. Tra i protagonisti della prima puntata c’è Christian. Conosciamolo insieme.

Trova l’amore Live! – Christian

Il single Christian ha 28 anni e vive ad Aprilia (Latina). È un chimico che per lavoro viaggio molto, ma è anche uno sportivo, frequentatore di palestre e amante della musica e della poesia. Cerca una ragazza con gli stessi gusti per formare una famiglia e viaggiare insieme. Ecco il suo video di presentazione.