Tre di troppo, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Tre di troppo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tre di troppo – Trama

Tre di troppo è una commedia italiana del 2023 diretta, sceneggiata e interpretata da Fabio De Luigi (al suo secondo film da regista dopo Tiramisù). È una storia leggera e ironica sul tema della genitorialità, con elementi fantasy e umorismo familiare.TramaMarco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele) sono una coppia felice, in forma, alla moda e soprattutto decisamente childfree: per loro i bambini sono una condanna all'”Inferno”, mentre la vita senza figli è il “Paradiso” fatto di serate libere, sesso appassionato e zero responsabilità. Un giorno, però, a causa di una sorta di maledizione (o anatema soprannaturale), si svegliano con tre figli di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Da quel momento, il loro unico obiettivo diventa liberarsene per tornare alla vita precedente, ma le difficoltà e le sorprese della genitorialità li metteranno alla prova, facendoli riflettere su cosa significhi davvero essere una famiglia.Il film mescola gag comiche, momenti caotici e riflessioni sulla scelta di avere o non avere figli, senza prendere parti nette.Cast e attori principali

Tre di troppo – Cast

Fabio De Luigi: Marco, il protagonista e “papà” improvvisato.

Virginia Raffaele: Giulia, la compagna riluttante alla maternità.

Barbara Chichiarelli: un ruolo di supporto memorabile (spesso citata come la più divertente).

Fabio Balsamo, Marina Rocco, Beatrice Arnera, Renato Marchetti

Valerio Marzi, Greta Santi, Francesco Quezada (i tre bambini).