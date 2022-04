Trapianti – Storie di Rinascita su Real Time: orari e puntate

Trapianti – Storie di Rinascita approda su Real Time, la serie medical che la racconta la storia di persone che, nonostante le avversità che gli ha presentato la vita, non hanno perso la speranza. Il programma, già da tempo disponibile su TIMVISION, andrà in onda da lunedì 11 aprile a partire dalle ore 23.20.

Trapianti – Storie di Rinascita: episodi

Trapianti – Storie di Rinascita si compone di tre episodi della durata di circa 60 minuti ciascuna. Qui di seguito l’elenco completo e la trama.

Episodio 1 – Tempo scaduto: Al Vanderbilt University Medical Center, la paziente con trapianto di cuore Krystal va in arresto cardiaco in attesa di essere elencata per un donatore di cuore. Carlos, un giovane padre che ha un disperato bisogno di un nuovo rene, trova un amico salvavita nel donatore vivo Adam.

Episodio 2 – Troppo testardo per morire: Morendo di insufficienza cardiaca e COVID-19, il reverendo Kenyatta Braxton prega per un trapianto di cuore e doppio polmone. Jeff, tossicodipendente guarito, spera che un nuovo fegato possa salvarlo in modo che possa aiutare a crescere sua nipote.

Episodio 3 – È questa la chiamata?: Rob ha vissuto con ossigeno supplementare e ha urgente bisogno di un doppio trapianto di polmone. Dopo non meno di 17 interventi chirurgici al cuore nel corso degli anni, Joe ha sfidato le probabilità, ma ora deve sottoporsi a un trapianto di cuore e fegato per sopravvivere.

Trapianti – Storie di Rinascita in streaming

Le puntate di Trapianti – Storie di Rinascita possono essere viste in diretta streaming sul sito ufficiale di discovery+. I tre episodi che compongono la serie sono già disponibili per la visione completa, ma solo per gli utenti abbonati.