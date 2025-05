Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 24 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Transformers Il risveglio. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Transformers Il risveglio – Trama

Transformers: Il Risveglio (titolo originale: Transformers: Rise of the Beasts) è un film di fantascienza del 2023 diretto da Steven Caple Jr. È il settimo capitolo della saga cinematografica dei Transformers e sequel di Bumblebee (2018), ambientato nel 1994 tra New York e il Perù.

Nel 1994, a Brooklyn, l’ex soldato Noah Diaz, esperto di elettronica, lotta per mantenere la sua famiglia. Intanto, la ricercatrice Elena Wallace attiva per errore una chiave di transcurvatura nascosta in una statua al museo di Ellis Island. Questo artefatto attira gli Autobot, guidati da Optimus Prime, e i malvagi Terrorcon, capeggiati da Scourge, al servizio del divoratore di pianeti Unicron. Noah si allea con l’Autobot Mirage, mentre Elena scopre il potere della chiave, capace di aprire portali spazio-temporali.

In Perù, gli Autobot incontrano i Maximal, Transformers con forme animali, e insieme affrontano i Terrorcon e i Predacon per impedire a Unicron di distruggere la Terra. La battaglia finale vede Noah ed Elena collaborare con gli Autobot e i Maximal per disattivare la chiave, con Bumblebee che torna in azione dopo essere stato riattivato da un deposito di Energon.

Transformers Il risveglio – Cast

Anthony Ramos – Noah Diaz, ex soldato e tecnico elettronico.

Dominique Fishback – Elena Wallace, ricercatrice di manufatti.

Luna Lauren Vélez – Breanna Diaz, madre di Noah.

Dean Scott Vazquez – Kris Diaz, fratello minore di Noah.

Tobe Nwigwe – Reek, amico di Noah.

Voci dei Transformers

Peter Cullen – Optimus Prime, leader degli Autobot.

Ron Perlman – Optimus Primal, leader dei Maximal.

Peter Dinklage – Scourge, leader dei Terrorcon.

Michelle Yeoh – Airazor, Maximal con forma di falco.

Pete Davidson – Mirage, Autobot che si trasforma in una Porsche.

Liza Koshy – Arcee, Autobot che si trasforma in una Ducati.

John DiMaggio – Stratosphere, Autobot aereo da trasporto.

David Sobolov – Rhinox/Battletrap, Maximal e Terrorcon.

Michaela Jaé Rodriguez – Nightbird, Terrorcon ninja.

Colman Domingo – Unicron, il divoratore di pianeti.

Cristo Fernández – Wheeljack, Autobot scienziato.

Tongayi Chirisa – Cheetor, Maximal con forma di ghepardo.

