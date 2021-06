Tra le pagine della pazzia, film-tv: trama, finale e cast

Il 16 giugno 2021, alle 21:20, su Raidue va in onda Tra le pagine della pazzia, film-tv uscito negli Stati Uniti nel 2019 con il titolo “Pretty Little Stalker” (ma noto anche come “The Danger of Positive Thinking”). Al centro del racconto una donna che si ritrova perseguitata da una ragazza in cerca di vendetta.

Tra le pagine della pazzia, la trama

Lorna (Nicky Whelan) è una scrittrice di successo di libro di autoaiuto: durante un firmacopie viene avvicinata da Mallory (Ashley Rickards), che sembra essere una fan qualunque. La ragazza, in realtà, sta cercando in ogni modo di avvicinarsi alla donna ed alla sua famiglia.

Dopo aver spiato casa sua con un drone, Mallory riesce a reincontrare Lorna in un ristorante ed a stringere amicizia. La scrittrice, quindi, la invita a cena a casa sua, dove conosce il secondo marito della donna, Harry (Jesse Hutch) ed il figlio Mark (Parker Mack), avuto dal primo matrimonio.

Mallory vuole avvicinarsi a tutti i costi a Mark e, dopo aver cercato di uccidere la sua fidanzata Bridget (Sierra McCormick), lo convince a lasciarla ed a mettersi con lei. Lorna inizia ad intuire che qualcosa non va nella ragazza, ma Mallory la attacca, insinuando nella mente di Mark di essere sempre stato controllato dalla madre.

L’obiettivo di Mallory è ormai chiaro: allontanare il figlio dalla donna. La giovane, un anno prima, scoprì che sua madre voleva divorziare da suo padre dopo aver letto uno dei libri di autoaiuto di Lorna, ma il padre, in un momento di raptus, ha prima ucciso la moglie e poi si è suicidato. Mallory dà la colpa a Lorna per quanto accaduto e vuole vendicarsi.

Tra le pagine della pazzia, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Mallory ha ucciso i nuovi abitanti della sua vecchia casa, dove decide di portare Mark, che ha rapito e legato. Lorna, dopo aver scoperto chi è Mallory, si confronta con la ragazza, che l’aspetta armata di una pistola. Lorna riesce a togliergliela ed a spararle, ma Mallory reagisce cercando di colpirla. A quel punto, interviene Harry, che ha raggiunto la casa di Mallory, e la colpisce con un bastone. Mallory viene così portata in ospedale ed arrestata, mentre Lorna si riunisce con la sua famiglia.

Tra le pagine della pazzia, il cast

Ecco il cast di Tra le pagine della pazzia:

Nicky Whelan: Lorna

Ashley Rickards: Mallory

Jesse Hutch: Harry

Parker Mack: Mark

Sierra McCormick: Bridget

Heather Morris: Kelsey

Cory Hart: Aaron

Jane Harber: Karen

Jason Cermak: Pierce

Tra le pagine della pazzia, streaming

E’ possibile vedere Tra le pagine della pazzia in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per tablet, smart tv e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.