Tra le onde delle Hawaii, film-tv su Rai 1: trama, finale e cast

Questa sera, mercoledì 2 agosto 2023, alle 21:20 su Raiuno va in onda Tra le onde delle Hawaii, film-tv del 2022 andato in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel con il titolo “Groundswell” e che fa parte del ciclo di film-tv “Destinazione amore”.

La trama di Tra le onde delle Hawaii

Emma (Lacey Chabert) lavora come chef nel locale del fidanzato Garrett (Darren Darnborough). Quando, alla presenza di un importante critico gastronomico, Garrett si prende il merito per l’ottimo esito del pasto, senza dire di aver utilizzato le ricette di Emma, lei decide di lasciarlo e di partire con la zia June (Tracy Yamamoto) per le Hawaii, dove la sua famiglia ha un ristorante.

Qui fa la conoscenza dei fratelli Frankie (Omar Bustamante), chef come lei, e Ben (Ektor Rivera), insegnante di surf. Frankie le chiede di partecipare con lui ad una gara di cucina, mentre a Ben chiede di insegnarle a surfare.

Così, mentre partecipa alla gara, impara il surf da Ben, con cui inizia a legare sempre di più. Emma, però, non ha fatto i conti con l’arrivo di Garrett, che è stato scelto come ospite speciale della gara di cucina. L’uomo nota la chimica tra la ex e Ben, e chiede a Emma di tornare con lui e di gestire un nuovo ristorante che sta per aprire ad Atlanta.

Dal canto suo, Ben le racconta il dramma che ha vissuto quando ha perso la moglie, in un incidente stradale, e che non aveva risposto alle chiamate dall’ospedale. Emma, invece, racconta all’uomo di quando decise di non andare a trovare la sua famiglia poco prima che la madre venisse a mancare. Frankie capisce che il fratello è innamorato della donna e lo invita a dichiararsi, ma Ben non vuole intromettersi nella vita di Emma e vuole che sia libera di seguire i suoi sogni.

Come finisce Tra le onde delle Hawaii?

-Attenzione: spoiler-

Il giorno della finale della gara di cucina Emma e Frankie vincono e stupiscono uno dei giudici, che fa loro una proposta di loro. Ben, convinto da Frankie, si dichiara ad Emma. Sei mesi dopo, Emma ha fatto la sua scelta: lei e Frankie hanno un ristorante, ma a gestirlo è lui, mentre lei è restare alle Hawaii a gestire il ristorante di famiglia, potendo stare vicino a Ben.

Il cast di Tra le onde delle Hawaii

Lacey Chabert è Emma

Omar Bustamante è Frankie

Ektor Rivera è Ben

Darren Darnborough è Garrett

Tracy Yamamoto è June

Walter S. Gaines è Sheridan

Dove vedere Tra le onde delle Hawaii?

È possibile vedere il film-tv anche in streaming su Raiplay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.