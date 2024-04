Tra due mondi, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 30 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Tra due mondi, diretto da Emmanuel Carrère e tratto dal libro-inchiesta “Il Quai de Ouistreham” (“Sulla banchina di Ouistreham”) della giornalista Florence Aubenas, che ha vissuto la stessa esperienza di Marianne Winckler.. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tra due mondi – Trama

Marianne Winckler, una scrittrice affermata, decide di intraprendere un’esperienza in incognito per raccogliere materiale per il suo nuovo romanzo sul tema del lavoro precario. Fingendosi una donna senza esperienza, si fa assumere come addetta alle pulizie sui traghetti che collegano la Francia all’Inghilterra.

Lontana dalla sua agiata realtà borghese, Marianne si confronta con la dura vita delle lavoratrici precarie, tra turni massacranti, salari bassi e sfruttamento. Nel corso dell’esperienza, la scrittrice instaura un legame profondo con le sue colleghe, condividendo con loro gioie, dolori e speranze.

Tra due mondi – Cast

Juliette Binoche: Marianne Winckler

Louise Pociecka: Christelle

Steve Papagiannis: Stanislas

Hélène Fillières: Hélène

Léa Drucker: Agnès

Patrick Ressel: Jean-Pierre

Emmanuel Carrère: Il passeggero