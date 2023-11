Toy Inventor, inventori in gioco su Real Time: orari, puntate e streaming

Andrà in onda a partire da domenica 29 ottobre 2023, il talent show Toy Inventor, inventori in gioco. Il programma condotto da Flavio Montrucchio vede protagonisti 12 giovani inventori di giocattoli, che si sfidano per realizzare il gioco più innovativo e divertente. I concorrenti sono divisi in due squadre, guidate da due esperti del mondo dei giocattoli.

Toy Inventor, inventori in gioco: Squadre e regolamento

La squadra dei Green, guidata da Federica De Stefani, è composta da inventori che hanno a cuore l’ambiente e la sostenibilità. La squadra dei Red, guidata da Marco Bongiorni, è composta da inventori che hanno un occhio di riguardo per il divertimento e l’intrattenimento.

Il talent è diviso in fasi. La fase di progettazione, in cui i concorrenti hanno a disposizione 24 ore per realizzare il prototipo del proprio giocattolo. La fase di sfida, in cui i concorrenti si sfidano a colpi di creatività e abilità. Al termine di ogni puntata, i giudici decretano il vincitore della sfida, che riceve un premio in denaro. Il vincitore assoluto del programma, decretato dal voto di un panel di esperti, avrà la possibilità di vedere il proprio giocattolo prodotto e distribuito in tutti i negozi d’Italia.

Toy Inventor, inventori in gioco: date e orari

Lo show va in onda in in replica tutti i pomeriggi su Real Time. Qui su Discovery+ potete rivedere tutte le puntate in streaming.