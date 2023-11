Operazione NAS su Nove: puntate, orari e streaming

È giunto ormai alla quarta stagione Operazione NAS, la serie che vede protagonisti i vari Nuclei Antisofisticazioni e Sanità del Comando Carabinieri per la tutela della salute, strutturata inepisodi da 30 minuti prodotti da Hangar per Discovery Italia. Una serie originale di Carla Mellidi e Gregorio Paolini.

Sono oltre 1.000 gli uomini e donne dei N.A.S. che ogni giorno con il proprio lavoro intervengono a difesa della popolazione. Nella nuova stagione, oltre alle indagini nella Capitale, saranno documentate anche le azioni nelle città di Firenze, Napoli, Caserta, Latina e Pescara. In ogni episodio oggetto delle operazioni e delle ispezioni: cibo avariato, mal conservato, topi, blatte nel ristorante o nel supermercato sotto casa, merci illegali e giocattoli contraffatti nel negozio di fiducia e, ancora, medicinali scaduti e molto altro ancora.

Grazie al campo d’azione e intervento allargato a più città, in Operazione Nas ancora tanti colpi di scena e operazioni atte a vigilare e preservare il benessere della società: attraverso le telecamere che seguono passo passo i Carabinieri, i telespettatori partecipano alle indagini venendo a conoscenza delle strategie e dei criteri operativi utilizzati che differiscono dalle normali tecniche di polizia giudiziaria, sia per la delicatezza dei settori di azione, sia per le possibilità offerte dalle tecnologie avanzate dell’industria alimentare e farmaceutica nel realizzare frodi sempre più sottili e insidiose.

Nelle nuove puntate, oltre alle ispezioni nei ristoranti, negozi di generi alimentari, supermercati, grandi magazzini, industrie alimentari, allevamenti, canili, ospedali, strutture ricettive per anziani, anche le ispezioni nel litorale laziale, campano e in quello del Mar Adriatico, le operazioni negli stabilimenti balneari, la lotta al commercio illegale di prodotti di provenienza extra-comunitaria che non rispettano i requisiti di legge.

Operazione NAS – puntate in streaming

Tutti gli episodi, dopo la messa in onda, saranno disponibili online su Discovery+ a questo link.