Top Dieci, il nuovo programma con Carlo Conti: gli ospiti della prima puntata

Parte il 14 giugno 2020, alle 21:25 su Raiuno, Top Dieci, il nuovo programma condotto da Carlo Conti, che terrà compagnia ai telespettatori per quattro settimane (la prima va in onda di domenica, le altre tre di venerdì). In onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Conti accompagnerà il pubblico in un viaggio lungo le classifiche del passato.

Il programma prevede la presenza di due squadre composte ognuna da tre personaggi dello spettacolo: a loro il compito di indovinare le classifiche legate a differenti argomenti ed anni: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura. Dovranno, ad esempio, scoprire i giocattoli più diffusi negli anni Sessanta, gli oggetti più dimenticati sui mezzi pubblici o la città con più multe.

Ogni classifica sarà introdotta da una clip che presenterà l’anno protagonista, in modo da dare il giusto contesto ai concorrenti. La squadra che, a fine puntata, avrà accumulato più punti ed indovinato il numero maggiore di classifiche, sarà quella vincitrice.

Anche al pubblico sarà chiesto di costruire la propria classifica tramite i social network, utilizzando l’hashtag #TopDieci e #Classifica e rispondendo alla domanda che sarà fatta all’inizio della puntata: nella prima, sarà chiesto cos’è mancato di più durante la quarantena. I risultati saranno mostrati a fine puntata.

Top Dieci, ospiti prima puntata

Nella prima puntata, le due squadre che si sfideranno saranno composte una da Cristian De Sica, Serena Autieri ed Alessandro Siani e l’altra da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti della serata, che racconteranno le loro classifiche, saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Top Dieci, streaming

E’ possibile vedere Top Dieci in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.